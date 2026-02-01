昨年メジャーデビューを果たしたirienchyが、結成6周年記念ワンマンライブを1月25日（日）にSHIBUYA FOWSで開催。来場者にみかんが配られたりと和やかさも印象的だった一夜の様子をレポートする。【画像】irienchy、結成6周年記念ワンマンライブ（全10枚）こたつで寝そべるメンバーと6個のみかんが並ぶLED画像をバックに、ライブは事務所所属が決まった頃の心境を綴った「メイビー」から奥ゆかしくスタート。「全員ハッピーにして