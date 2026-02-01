巨人のドラフト１位ルーキー左腕・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝が春季宮崎キャンプ初日の１日、ブルペン入りした。社会人ナンバーワンの呼び声高い即戦力投手は、ＷＢＣ日本代表の剛腕・大勢投手と並んでの投球。オールドスタイルのソックスが際立つ中、物おじすることなく、力強いボールを投げ込んだ。座った捕手に４０球を投げ、上々のスタートを切った。キャンプインを前に「今までやってきたことをしっかり出せるように」