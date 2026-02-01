３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で優勝候補のプエルトリコ代表が、保険問題によって主力選手の辞退が相次いだことを理由に大会の撤退を検討していると１月３１日（日本時間２月１日）、複数の現地メディアが伝えた。現地メディア「エル・ボセロ・デ・プエルトリコ紙」によれば、同国の野球連盟は、ＷＢＣプレジデントのジム・スモール氏に回答と方針の変更を求める書簡を送付する予定で、合意に至らなければ