巨人の春季キャンプが１日、宮崎市内でスタート。１軍野手陣は初日からいきなりシートノックを行った。一塁にはリチャードと荒巻。二塁には門脇、浦田。三塁が坂本とダルベック。遊撃は泉口、小浜、石塚。左翼はキャベッジと知念。中堅は松本と佐々木と宇都宮。右翼は丸、中山、皆川でスタート。内外野が分かれてからのノックには、宇都宮が二塁に入り、途中からは荒巻が三塁、小浜が二塁に入る場面もあった。復活を期す坂本