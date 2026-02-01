浜松市の自動車メーカー「スズキ」は、2025年1年間の四輪車の世界販売台数が329万台あまりで5年連続で増加したと発表しました。スズキによりますと、2025年の四輪車の世界販売台数は329万5013台で、前の年に比べ1.4％増加し5年連続の増加となりました。その要因は、インド、パキスタン、アフリカなどでの増加で、このうちインドとアフリカでは過去最高の販売台数となりました。また、国内販売も前の年に比べ1％増加し