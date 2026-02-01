女優の筧美和子（３１）が１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。「皆さまへ」と書き出し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と公表。「無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と心境を記した。そして「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」とメッセージを寄せた。