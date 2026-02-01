国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんで１月２９日に死去したと発表された。６３歳だった。日本テレビ系「スッキリ」など多数のテレビ番組にレギュラー出演していたロバートソンさんの訃報に、芸能界は悲しみに包まれた。脳科学者の茂木健一郎氏は、昨年末に共演したばかりだったという。自身のＸ（旧ツイッター）で「昨年末、ＴｏｋｙｏＭＸ堀潤のＬｉｖｅＪｕｎｃｔｉｏｎでごいっしょしたばかり