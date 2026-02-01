１月２７日、中国（濮陽）・エチオピアコーヒー産業モデルパークの展示販売コーナーで商品を並べる従業員。（鄭州＝新華社記者／郝源）【新華社鄭州2月1日】中国河南省の濮陽（ぼくよう）県はここ数年、積極的に「一帯一路」共同建設に参加し、中国（濮陽）・エチオピアコーヒー産業モデルパークを整備してきた。主にエチオピア、ウガンダ産の豆を加工する凍結乾燥工場を設立、加工の産業チェーンを構築しており、製品はシ