白菜1/4個を使ったお好み焼きは、いつものキャベツとは違った甘みと食感を楽しめます。市販のお好み焼き粉や卵を使わないのもポイントです。 ▼あっさり＆ふわふわ！白菜のお好み焼き 白菜をたっぷり入れて作ります。卵がなくても大丈夫、ベーキングパウダーの力でふわふわに仕上がります。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「白菜がこんなに美味しいとは！」「中ふわ外カ