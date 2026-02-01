6人組アイドルグループ「クマリデパート」が新体制となって約半年。今月の東阪ワンマンライブを控える中、グループ歴8年目の楓フウカが、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。“ホワイト”の担当カラーに込める思いと、新しい体制の中で見つけた自分なりの役割──その背中には、言葉より確かな決意がにじんでいた。（「推し面」取材班）「今の6人の強みは“バランス”です。長くやってきたメンバーがいることでライ