■これまでのあらすじ娘たちを着飾らせて弟の結婚式場に乗り込んだ雅美だったが、式に参列することはできなかった。「相手が断れない状況で押し通す…君はいつもそうだ」と、夫は娘たちを連れて帰ってしまいー…。「理人が私を締め出すなんて！！」とお母さんに電話をすると「親戚の前で揉めてたら世間体が悪いでしょ大人しくしてなさい」と冷たく電話を切られてしまいました…。え…母は私の味方じゃなかったの…？とショックを