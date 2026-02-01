1日未明、福岡・糸島市で築80年の古民家を改修した宿泊施設など3棟が燃える火事がありました。1日午前0時ごろ、福岡・糸島市で「ストーブから火が出た」と消防に通報がありました。消防が駆け付け消火に当たりましたが、火は木造2階建ての住宅など2棟を全焼した上、その後、飛び火とみられる延焼で1軒先の住宅の屋根が燃え、約6時間半後に消し止められました。全焼した建物は築80年の古民家を改修して宿泊施設やシェアハウスとして