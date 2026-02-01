アメリカ・ミネソタ州で移民当局による射殺事件が相次ぎ批判が高まる中、トランプ大統領は先月31日、 野党・民主党が地盤の都市部での抗議デモについて、支援を求められない限り関与しないよう指示したと明らかにしました。中西部ミネソタ州で先月、移民を摘発する捜査官による市民の射殺事件が相次いだことを受け、強硬な移民取り締まりに対し、各地で抗議デモが続いています。こうした中、トランプ大統領は先月31日、移民政策を