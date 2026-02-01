【ぎゃるばいつ】 2月1日12時～ 連載開始 竹書房は、saxyun氏によるマンガ「ぎゃるばいつ」の連載を「竹コミ！」で2月1日12時より開始する。 本作は、TVアニメ化もされた作品「ゆるめいつ」や「空想科学X」、「超常探偵X」でも知られるsaxyun氏の新作。本作では、バイト先を探しているぎゃる「るなぴ」が様々な“あっとほーむ”な職場で活躍する様子が描かれる。 【あらすじ】