日本時間2月1日（現地時間1月31日）、シカゴ・ブルズの河村勇輝が敵地カセヤ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦に出場した。血栓症による離脱、そして異例の再契約を経て迎えた今シーズン初出場。ブルズのユニフォームに袖を通した日本の司令塔は、前半から3ポイントシュートやアシストをマークした。 河村にとって、このコートに立つまでの道のりはあまりに険しいものだっ