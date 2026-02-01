今泉力哉監督作『街の上で』が、4月10日よりテアトル新宿ほかで公開5周年アンコール上映されることが決定した。 参考：若葉竜也×穂志もえか×古川琴音×萩原みのり×中田青渚が語り合う映画『街の上で』座談会 本作は、現在日本テレビ系で放送中の水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』の監督・脚本を務める今泉が手がけたオリジナル長編映画。『愛がなんだ』でタッグを組んだ若葉竜也の映画初主演作として、再