渋谷WWW／WWW Xにて2月28日に行われるライブイベント『ESSLECTION 2026』の追加ラインナップとして、NIKO NIKO TAN TANと眞名子新の出演が発表。出演者全10組が出揃った。 （関連：Mr.Children & Mrs. GREEN APPLE平成と令和の“国民的バンド”が『Mステ』で見せた継承と共鳴のドラマ） 本イベントは、音楽レーベル para de casaが2023年から主催するもの。毎年“ESSLECTION”（essence（本質）＆selection（選