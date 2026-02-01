任期満了に伴う津山市長選挙が告示され、これまでに現職と新人2人のあわせて3人が立候補しています。（正午現在） 【写真を見る】【津山市長選挙】告示これまでに3人が立候補を届け出3つ巴の選挙戦となる見通し8日投開票【岡山】 津山市長選挙に立候補したのは、届け出順に、元津山市総務部長で新人の玉置晃隆氏、現職で3回目の当選を目指す谷口圭三氏、医師で新人の光井聡氏の3人です。 届け出は午後5時に締め切られま