妊娠中や授乳中の方、成長期のお子さん、高齢の方、特定の疾患をお持ちの方など、カフェインの影響を受けやすい状況があります。これらの場合、通常よりも少ない量で健康への影響が現れる可能性があるため、摂取量の調整や医師への相談が重要です。また、服用中の薬剤とカフェインが相互作用を起こすケースもあります。ここでは、特に注意が必要な状況とそれぞれのリスクについて解説していきます。 監修医師：小坂 真琴