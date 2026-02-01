ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は昨年、参議院選挙の投票日に投票所で働いたときの様子をレポートする。投票所バイト、かなりホワイトな職場だった。（ライターみやーんZZ）連載『タイミーさんが見た世界』をフォローすると、最新記事の更新をメールでお知らせします。投票所でスキマバイト作業はカンタン！長時間耐えられるか……氷河