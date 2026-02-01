きのう午後３時ごろ、山形県飯豊町手ノ子で、自宅の屋根の雪下ろしをしていた女性（４４）が約３メートル下の地面に落下し腰の骨を折るなどの大けがをしました。警察によりますと、女性は兄と一緒に屋根の雪下ろしをしていたところ、上の方から崩れた雪が体に当たりバランスを崩して落下したということです。女性はヘルメットや命綱などはしていませんでした。