綱島悠斗と野澤大志ブランドンが所属するアントワープは現地１月31日、ベルギーリーグ第23節でサークル・ブルージュと対戦し、４−０で完勝した。日本人コンビが揃って先発したなか、２点リードで迎えた49分に綱島がネットを揺らす。敵陣ゴール前で右からのクロスを味方が折り返したボールに反応。右足のダイレクトで冷静に押し込んだ。昨夏にE-１選手権で日本代表デビューを果たした25歳は、その後すぐに東京ヴェルディから