卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会」のダブルスは、2月1日に愛知県のスカイホール豊田で最終日を迎え、白熱した戦いが繰り広げられている。そんな中、混合ダブルスと女子ダブルスの両方で決勝に進出しているのが、張本美和（木下グループ）。前週に東京で行われたシングルスでは、ジュニアの部と一般の部で2冠を達成しており、17歳が史上初の“4冠”達成に王手をかけている。 ■“難