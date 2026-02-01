8年振りのリーグ優勝を目指し、1日から宮崎県日南市でカープの1軍キャンプが始まりました。■新井貴浩監督「おはようございます」キャンプ初日の1日朝、新井監督や選手たちが続々と、宮崎県日南市の天福球場に集まりました。練習前には歓迎セレモニーに開かれ、地元の子どもたちから花束を受け取るなど、あたたかい激励を受けました。新選手会長の島内投手の掛け声を合図に、練習をスタートさせました。■