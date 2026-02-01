パソコン（PC）およびモバイル向け周辺機器などを手がけるユニーク（千葉県柏市）は、ワイヤレスモニター「PROMETHEUS CAST（プロメテウス キャスト）」シリーズから、18.5型モデル「UQ-PM185CST-Q」を2026年1月30日に発売。バッテリー搭載、電源確保が難しい環境でも使える設置の自由度やケーブルレスによる快適性、即時接続の手軽さなどが特長の同シリーズから、フルHD（1920×1080ドット）解像度の18.5型モデルが登場。より快適