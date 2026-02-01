日本ハムの加藤貴之投手が1日、沖縄・名護での1軍キャンプ初日にブルペン一番乗りした。カットボール、フォークなど改良中の変化球を交えて68球。例年キャンプ初日に100球以上を投げ込むことも多かったが、「本当は投げたい気持ちもあるんですけど、投げたらちょっと反応がでかくて。もう1回クールで最後に入れるようにという球数で集中して投げたいので」と、新たな試みを振り返った。昨季は9勝をマークするも夏場に調子を落