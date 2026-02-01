1日午前、天草市で住宅1棟が全焼し、1人の遺体が発見されました。 【写真を見る】火事の現場消防が消火活動を続けた 現在、この家に住む80代の女性と連絡がとれておらず、警察が確認を進めています。 警察によりますと、午前9時20分ごろ、天草市川原新町の住宅から火が出ました。 火は、約1時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼し、性別の分からない1人の遺体が発見されました。 この家には82歳の恵藤