【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 0−2 シャルルロワ（日本時間2月1日／大王わさびスタイエンスタジアム）【映像】日本代表GKの「顔面ブロック」シント＝トロイデンに所属する日本代表GKの小久保玲央ブライアンが、至近距離のシュートを顔面ブロックで神セーブ。地元メディアが“奇跡”と評した。日本時間2月1日、ベルギーリーグの第23節でシント＝トロイデンはホームでシャルルロワと対戦。出場停止明けの山本理仁をはじ