任期満了に伴う水俣市長選挙が告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補を届け出ています。（2月1日午前11時40分時点） 【写真を見る】水俣市長選挙 告示現職と新人が立候補投開票は2月8日（日） 投開票は今月8日です。 ＜立候補＞届け出順無所属 現職 高岡利治（たかおか・としはる）候補（67）※高は「はしごだか」無所属 新人 谷口明弘（たにぐち・あきひろ）候補（57） 高岡候補は、空き店舗を活用した中心市街地