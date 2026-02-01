関東地方は、けさも厳しい冷え込みとなり、茨城県大子町の「袋田の滝」は8割以上が凍りつきました。「日本三名瀑」のひとつに数えられる茨城県大子町の「袋田の滝」。冬になると高さ120メートル、幅73メートルの巨大な滝が真っ白に凍結する「氷瀑」を見ることができます。大子町では、けさ、最低気温マイナス9.5℃を観測。この冷え込みで滝の8割以上が凍りつき、神秘的な光景が広がっています。訪れた観光客も冬ならではの景色を堪