プロ野球１２球団の春季キャンプが１日、各地で一斉に始まった。２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は宮崎県内で始動。阿部監督や選手会長の吉川、新主将の岸田らがキャンプ地近くの青島神社で必勝祈願を行った。選手らは午前１０時頃からひなた宮崎県総合運動公園内の球場でウォーミングアップを開始し、ファンが見守る中、はつらつとした動きを見せた。