男性9人組アイドルグループ「SHY」が1月に、シングル「ごめんなSHY」でCDデビューした。スポニチアネックスでは、期待に胸を膨らませる9人にインタビュー。11月29日には、東京・恵比寿TheGardenHallでグループ史上最大動員数のライブを行うことも決まっている9人に今後の目標などを聞きました。インタビュー（下）です。（西村綾乃）――「SHY」は7人組アイドルグループ「POCKETPANiC（ポケパニ）」と男性デュオ「峯脇