姉妹でグラビアアイドルとして活躍する都丸紗也華さん、都丸亜華梨さんが、都丸姉妹写真集『とまる to とまる』(扶桑社)発売記念記者会見に登壇しました。 【写真を見る】【 都丸紗也華・都丸亜華梨 】姉妹での初写真集に歓喜意外な不安は「起きられるか心配」姉妹揃っての写真集の発売は今回が初めて。姉の紗也華さんは?姉妹での写真集は、二人でグラビアを始めたころからの夢で、去年から「やりたい」って言っていて