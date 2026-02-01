ガンジス川デルタ地帯の都市バリサルは観光客が訪れていない名所のひとつだ/Muhammad Amdad Hossain/Amazing Aerial/Alamy Stock Photo（CNN）広大なマングローブ林、茶畑に覆われた丘陵、記録的な長さを誇るビーチを擁しながらも、多くの旅行者にとって、バングラデシュはいまだ地図上の空白地帯だ。バングラデシュ観光局によると、同国を訪れた2024年の外国人観光客数は約65万人にとどまった。インドやスリランカなどの近隣国を