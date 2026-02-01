ベネズエラ代表から保険問題によって出場できなくなったドジャースのミゲル・ロハス内野手（３６）が選考に苦言を呈した。１月３１日（日本時間２月１日）、ファンフェスタでドジャースタジアムを訪れたロハスは「本当に残念です。選手として初めてで最後の代表戦に出場するチャンスが保険の問題で阻まれるとは思ってもみませんでした」と米メディア「ＥＳＰＮ」などに無念さを吐露した。引退を決意しているシーズンを前にＷＢ