【モデルプレス＝2026/02/01】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。【写真】櫻坂46人気メン「小さい頃からずっと可愛い」幼少期ショット◆守屋麗奈&村井優、密着ショット解禁今回公開されたのは、、守屋麗奈と村井優が密着してカメラを見つめている自撮りショット。甘い雰囲気の似合う2人の可愛らし