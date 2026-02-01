2月8日に投開票の衆議院選挙は1日が選挙戦最後の日曜日です。候補者たちが街頭で支持を呼びかけています。 【写真を見る】衆議院選挙最後の日曜日厳しい寒さの中候補者が支持を訴える東海3県25小選挙区で102人が立候補 厳しい寒さの中、候補者は人が集まる場所を中心に演説を行い、有権者に対して政策などを訴えました。 今回の衆議院選挙では、愛知・岐阜・三重の25の小選挙区にあわせて102人が立候補しています。 選挙戦