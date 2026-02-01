【モデルプレス＝2026/02/01】女優でモデルの水沢エレナが1月30日、自身のInstagramを更新。手料理5選を披露した。【写真】33歳美女モデル「お店みたい」と話題の手料理◆水沢エレナ「お家ごはん」5選公開水沢は「最近のお家ごはん」と記し、5品の手料理を公開。「我が家のカレー。いくつか種類がありますが、この日はチキンとトマト、ミックスビーンズ。スパイシーに仕上げました！」「春巻き。手間はかかりますが、揚げたての春