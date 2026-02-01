【モデルプレス＝2026/02/01】増子敦貴（GENIC）が2月1日、卓上カレンダー「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催。イベント前の取材会にて、撮影時のエピソードを明かした。【写真】26歳イケメン歌手、抜群スタイル際立つスーツカット◆増子敦貴、上海で超高級火鍋屋さんへ今作の撮影を手がけたのは、3rd写真集「Liberty」でもタッグを組んだ写真家・熊木優氏。舞台公演で訪れた中国・上海を舞