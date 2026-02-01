「これで炎上するの？」20年の歴史に幕を下ろす――。フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が司会を務める『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系読売テレビ制作）が10月期改編で終了すると「女性セブンプラス」が報じた。本サイトも周辺取材をすると、その方向で動いていることはたしかなようだ。同番組は‛04年３月末にフリーになった宮根をMCに起用し、‛06年7月に関西ローカルでスタート。その後、全国放送となった