選挙戦後半にかけて、SNS上でフェイク情報が飛び交う心配がある――。2026年1月31日放送の「サタデーLIVE newsジグザグ」（読売テレビ・日本テレビ系）は、2月8日投票の総選挙やその候補者がらみのニセ情報に注意するよう、専門家が呼び掛けた。公示後に、特定の政党の支持を拡散する投稿が急増SNS上の言論を分析する専門会社「JNI」によると、すでに不審な動きを見せているアカウントが複数あり、その一つは、それまで1日約40件だ