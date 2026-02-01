「ザ・リング」年間表彰式世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」の年間表彰式が米ニューヨークで現地1月30日（日本時間同31日）に行われた。WBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（三迫）が女子最優秀選手賞に輝いた。表彰式に赤い着物で登場した29歳の振る舞いに、米ファンも感動している。赤の着物で表彰式に臨んだ晝田は、スピーチで声を震わせた。英語で「パニックになっています……ご