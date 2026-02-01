1.ゆっくり瞬きをする 猫の挨拶として代表的なのが「ゆっくりとした瞬き」です。これは猫特有のサインで、離れた場所でも気持ちを伝えることができます。 猫が相手の場合には、敵意がなく、安心していることを示していますが、人に向けられる場合は、一歩進んだ信頼や友好の意思表示と考えてよいでしょう。 ただし、猫が友好的だからといって、じっと猫のことをみつめたり、必要以上に近づいたりすれば、猫は警戒してし