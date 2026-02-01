味方良介 俳優の味方良介が、ABCテレビ・テレビ朝日系「日10ドラマ」枠『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分〜）に出演。ヒロイン・菜帆（松本穂香）の頼れる上司であり、優秀なキャラクターデザイナーの渋谷裕太を演じる。本作は、初共演となる伊野尾慧と松本穂香のW主演によるオリジナル脚本ドラマ。AIだけが親友の変わり者イケメンと、仕事に夢中な堅実女子――チグハグな二人の“ズレきゅんラブコメディ”だ