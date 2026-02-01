この先、立春の4日〜5日頃は、一旦寒気は弱まり、日差しも届く見込みです。ただ、その後は再び冬型が強まり、衆院選投票日の8日頃は強烈な寒気が流れ込むでしょう。風の条件も揃えば、日本海側を中心に北陸地方でも大雪となることもありそうです。雪や凍える寒さが外出の足枷となり、無党派層を中心に投票行動に影響を与える可能性もあります。最新の天気予報を確認しながら、天気が荒れる前に、期日前投票を行う等の検討をするの