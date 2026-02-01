ボーフム三好康児がシャルケ戦で先制ゴールを記録したドイツ2部ボーフムは1月31日、ブンデスリーガ2第20節でシャルケと対戦し、MF三好康児が今季初ゴールを記録した。三好はキックオフからわずか45秒で電光石火の先制ゴールを挙げ、チームの2-0の勝利に大きく貢献した。この日の三好は、第14節グロイター・フュルト戦以来となる今季2度目の先発出場。出番が限られていたなかで、試合開始早々にこれ以上ない形でのアピールに成