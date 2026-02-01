SNSなどで交わされる議論を見ていると、「どうしてこの人は見るからにうそだってわかる誤情報を信じているんだろう？」と疑問に思うこともあります。カリフォルニア州立工科大学などの研究チームが、「一部の人が明らかにうそだとわかる誤情報を支持する理由」についての研究結果を発表しました。Symbolic show of strength: a predictor of risk perception and belief in misinformation: The Journal of Social Psychology: Vol