幅広い世代に「eスポーツ」に興味を持ってもらいたいと県は1月31日から高知市でイベントを開いています。高知市のイオンモール高知で開催中のイベント「高知eスポーツフェスティバル2026」。国内での経済効果も高まりつつある、eスポーツの認知度向上や理解促進につなげようと県が、1月31日と2月1日の2日間にわたって開いているものです。会場には、幅広い世代に人気のあるサッカーや野球のゲӦ