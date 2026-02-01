衆院選の期間で唯一の「選挙サンデー」となったきょう、東京などで私立中学の受験シーズンが本格的に始まりました。受験生「頑張って絶対に合格したいです」けさ、東京・練馬区の私立武蔵高校中学校では、緊張の面持ちで試験会場に向かう受験生とその様子を見守る保護者らの姿がみられました。今年は衆院選で唯一の「選挙サンデー」と重なり、心配する声も聞かれました。受験生「塾の前でも、選挙カーとか選挙演説してる人とかいて