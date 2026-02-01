乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が3日に発売される。このたび、乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、3回目の2nd写真集発売記念YouTube生配信を行なうことが決定した。【写真】スタイル抜群！圧巻の美脚を披露した梅澤美波配信中に写真集を予約すると付いてくるW特典のひとつ「折り目なしB3ポスター」は、ミラノのホテルで撮影した1枚。ナチュラルなヘアスタ